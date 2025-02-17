Сегодня без электричества окажется только одна Астрахань

Подачу электроэнергии возобновят в 18:00. В понедельник, 17 февраля, плановые отключения электричества коснутся только Центрального и Трусовского районов РЭС Астрахани: Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 9 часов.
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