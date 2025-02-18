В Сеченовском Университете придумали, как подобрать терапию мигрени по слезе

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова создали прототип тест-системы для подбора терапии мигрени. Диагностический набор Tongo-test позволяет определить в слезной жидкости пациента уровень белка CGRP (кальцитонин-ген-родственный пептид) - наиболее частого провокатора мигрени – и выявить подтипы заболевания, при которых уже существует специализированная таргетная терапия.