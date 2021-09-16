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Томский суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство жены

Томский суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство жены

Мужчина нанес своей жене более 20 ударов ножом. .

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Алексей Васицев
Женщины могут довести до такого состояния...
Нина
Женщины, безусловно, ещё те провокаторы... Как говорят в Одессе, думают как найти мужчину своей мечты и что потом делать с этим подонком. Но, мужчину определяют поступки. Не надо спешить беде навстречу. Если начнёшь искать виновных, ничего не получится, лучше начать с себя. Главное в браке - это верность и доверие. Мужчина из любой ситуации должен выходить правильно и красиво. В данной ситуации результат: сына, в лучшем случае, под опеку, сам в тюрьму на 9 лет... Хотя, тоже непонятно, 20 ножевых ранений, в состоянии аффекта? Жаль всех.

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