Томский суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство жены

АртемПолитикаТомский суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство женыМужчина нанес своей жене более 20 ударов ножом. .Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ВасицевЖенщины могут довести до такого состояния...НинаЖенщины, безусловно, ещё те провокаторы... Как говорят в Одессе, думают как найти мужчину своей мечты и что потом делать с этим подонком. Но, мужчину определяют поступки. Не надо спешить беде навстречу. Если начнёшь искать виновных, ничего не получится, лучше начать с себя. Главное в браке - это верность и доверие. Мужчина из любой ситуации должен выходить правильно и красиво. В данной ситуации результат: сына, в лучшем случае, под опеку, сам в тюрьму на 9 лет... Хотя, тоже непонятно, 20 ножевых ранений, в состоянии аффекта? Жаль всех.Комментировать
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