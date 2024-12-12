ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Тревожился, расстраивался, не спал... Они там лекарства от запора должны были обнаружить?Во дворце Асада о...
  • Александр Жигилий
    А почему не в 2025 году?«Аэрофлот» ожидае...
  • Михаил Величко
    У самой мозгов хватает только на то, чтобы предлагать сбивать сосульки лазерными лучами...Матвиенко назвала...

WSJ спрогнозировала демографический кризис в Китае к 2035 году

WSJ спрогнозировала демографический кризис в Китае к 2035 году

Население Китая начало сокращаться в 2022 году, в связи с чем эксперты предположили, что к 2035 году демографическая ситуация во всей стране будет такой же, как сейчас в городе Фушунь, где треть населения — пожилые люди старше 60 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх