WSJ спрогнозировала демографический кризис в Китае к 2035 году

Население Китая начало сокращаться в 2022 году, в связи с чем эксперты предположили, что к 2035 году демографическая ситуация во всей стране будет такой же, как сейчас в городе Фушунь, где треть населения — пожилые люди старше 60 лет.
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