9 продуктов, которые только притворяются вегетарианскими

Не верьте никому! Даже еде в собственном холодильнике! фото: ShutterstockНам, обычным плотоядным жителям планеты, чаще всего не понять беды и горести вегетарианцев, которым нужно постоянно разыскивать себе свежие листочки и травинки среди множества продуктов, полученных от умерщвления животных или оскорбления их чувств.