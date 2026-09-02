В регионе за сутки произошло 18 пожаров и обезвредили 5 взрывоопасных предметов

Сотрудники МЧС обезвредили 5 взрывоопасных предметов, информация о пострадавших не поступала.За минувшие 24 часа на территории региона зарегистрировано 18 пожаров.
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