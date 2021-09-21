Дзюба и Глушаков в сборной, победа «Зенита», «Спартак» проиграл ЦСКА, Виторию не уволят, спасение «Барсы» на 90-й и другие новости

Доброе утро! Тяжелая неделя продолжается. А спасти может только наш дайджест новостей 💥 1. Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
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