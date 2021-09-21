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Дзюба и Глушаков в сборной, победа «Зенита», «Спартак» проиграл ЦСКА, Виторию не уволят, спасение «Барсы» на 90-й и другие новости

Дзюба и Глушаков в сборной, победа «Зенита», «Спартак» проиграл ЦСКА, Виторию не уволят, спасение «Барсы» на 90-й и другие новости

Доброе утро! Тяжелая неделя продолжается. А спасти может только наш дайджест новостей 💥 1. Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

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Лена Мисько
Боксер Мэнни Пакьяо завершил карьеру. Накануне он выдвинулся кандидатом на пост президента Филиппин * 42-летний Пакьяо считается одним из величайших боксеров в истории профессионального ринга. В разные годы он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. https://mdza.io/b44GIj8lyiI
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [20.09.21 21:37] Руй не доработает до снегопада. Он просто не смог подготовить команду к сезону. На сборах, на свежачка, пока другие пыхтели, он накидал за три матча больше голов, чем с тех пор во всех официальных матчах. Человек приехал в абсолютно незнакомую лигу, совсем не зная специфики ее устройства. Приехал, к тому же, после профессионального простоя. Потому что там, где он работал, отдыхают и получают деньги, а не повышают квалификацию. Бывает, что кто-то не готов потому, что травмы - или возраст настиг - или мысленно в другой команде - или конфликт с тренером, или поймал звезду - или подписал жирный контракт. Но у одного-двух, а тут не играет вообще никто! Значит, у всех игроков есть общая причина. Что поменялось с весны? Даже состав не поменялся совсем. Ушел Крал, пришел вот этот чудак из Бельгии. Существенное изменение одно - другой тренер. Вот и ответ
кузнецов владимир
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком». Когда я был в Австрии, то уже читал, что я с кем-то встречался из «Спартака». Я очень не люблю, когда моё имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток и действий не предпринимается. Я хожу на футбол, сейчас ходил на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол что ли? Другое дело, что это будоражит общественность и не хотелось создавать какие-то проблемы своему родному клубу. Всему своё время. Через пару недель скажу с кем я общался, почему и сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнаёт.
Максим Комаров
Зимой и подпишет контракт. По моему, это весьма вероятно
Лена Мисько
очень надеюсь что не к нам он придет
Лена Мисько
Сын Романа Абрамовича может приобрести футбольный клуб «Спартак» *** Один из самых влиятельных молодых бизнесменов России Аркадий Абрамович может стать новым владельцем футбольного клуба «Спартак» Москва. Текущее положение московского «Спартака» в турнирной таблице, постоянные скандалы, которые сопровождают самый популярный клуб России вынуждено перешел в давление на владельца клуба Леонида Федуна, который является одним из самых критикуемых владельцем в российском футболе. По сообщениям инсайдера Жака Аттали, который специализируется на покупках спортивных команд утверждает, что сын владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича рассматривает возможность покупки московского «Спартака».
Лена Мисько
Отец поддерживает ЦСКА, а сын нас? Было бы смешно
Лена Мисько
Один вопрос, нафига ему это надо, он Лукойла пакет берет?
Лена Мисько
Только Федун не продаст Так что просто на злобу дня текст... кмк
Алевтина Трофимова
А хорошо бы купил. Но не верится конечно
Алевтина Трофимова
ФИФА и УЕФА не увидят тут никакого криминала?
Лена Мисько
у Абрамовича есть фарм в Голландии (Витесс, который Слуцкий тренировал), которым он официально не владеет. Но там все такими белыми нитками шито, как у Сочи с Зенитом
Лена Мисько
Витория — самый никчемный тренер «Спартака». Полный ноль с 11 титулами Егоров — о «Спартаке» и его тренере. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/spartak-dmitriy-egorov-o-trenere-krasno-belyh-ruy-vitoriya-samyy-nikchemnyy-trener-spartaka-1837645/
Лена Мисько
Этот ****, как ни странно, прав я даже удивилась, обычно он как будто назло противоположную сторону занимает
Алевтина Трофимова
Даже сломанные часы 2 раза в день показывают верное время
Лена Мисько
РПЛ получила предложение по титульному спонсорству лиги, пишет «РБ Спорт». Одна из букмекерских компаний предлагает 8 миллиардов рублей за четыре года, начиная с сезона-2022/23. Данная сумма будет разбита на платежи равными долями — по 2 миллиарда в год. На данный момент титульным спонсором РПЛ является банк «Тинькофф». @pressbox
Лена Мисько
[РБ Спорт] Тендера по медиа-правам РПЛ может и не быть Расклад «РБ Спорт о ситуации с ТВ-контрактом на матчи РПЛ на следующие четыре сезона. 9 сентября Правление РПЛ (включает в себя 9 руководителей клубов) приняло решение, рассмотрев предложение компании Газпром-Медиа, о проведении тендера по ТВ-правам на ближайшие 4 сезона, начиная с сезона 22/23. Предложение ГПМ было следующим - 4 миллиарда чистых денег в первые 2 сезона действия контракта и 4,8 в год - в два последних сезона действия контракта. Это предложение в 2,5 раза выше того, что есть сейчас. В числе претендентов на ТВ-права - компании ОККО, видеосервис Старт и Яндекс (поисковик уже транслирует матчи ФНЛ, но потенциальное предложение Яндекса будет меньше конкурентов, но более интересно в технологическом отношении). С момента обьявления тендера прошло уже почти 2 недели, до завершения тендера осталось 20 дней - и конкретных предложений, кроме Матча, нет - или о них пока просто не знают. Вот что известно по истории с ТВ-тендером - то, что пока не публиковалось или происходит кулуарно. - 10 сентября состоялось первое заседание рабочей группы РФС по телеправам, в которую вошел один представитель от РПЛ (Роман Бабаев) и несколько чиновников РФС/ФНЛ. По моей информации, видение этой рабочей группы таково - предложение от Матча приоритетно, потому что канал давний стратегический партнер РФС и РПЛ, у канала есть свой продакшен, промо и экспертиза, чего нет у других претендентов. Кроме того, в РФС считают, что часть денег от этого контракта должна быть направлена в низшие лиги - говорят о сумме 2 млрд рублей. - В рабочей группе РФС считают, что в случае изменения формата проведения чемпионата (голландская реформа) и существующий договор о проведении соревнований требует пересмотра - автоматическая пролонгация еще на 4 года (об этом говорил во время одного из брифингов Сергей Прядкин) станет невозможной, и ТВ-права перейдут к РФС. В РПЛ после юридической экспертизы считают такой сценарий нереальным. - В конце прошлой недели клубы провели голосование по тв-тендеру, чтобы закрепить этот сценарий - подавляющее большинство (при одном внезапно воздержавшемся - тульском "Арсенале") высказались за тендер. - Сложилась ситуация, при которой все стороны понимают - отсутствие РПЛ на Матче может привести к клинической смерти канала, что крайне невыгодно для крупнейшего игрока на российском футбольном рынке - компании "Газпром". - Со стороны ГПМ консультации с клубами ведет Тина Канделаки, от РФС в диалоге с клубами президент федерации Александр Дюков. - Последние события на Матче - а именно уход двух комментаторов - Нобеля Арустамяна (после громкого скандала с интервью Мамаева) и Дениса Казанского, а также подбор экспертов привели к сомнениям в творческом потенциале канала. Озабоченность вызывает и освещение событий вокруг "Спартака" в сравнении с тем, как освещаются кризисы в "Зените", владельцем которого является также компания "Газпром". Позиция "Спартака" заметна и по такому факту - около 2 недель назад состоялась встреча Леонида Федуна с главными редакторами спортивных СМИ - представитель "Матча" туда зван не был. - "Матч", в свою очередь, сделал определенные шаги, чтобы не обострять ситуацию во взаимоотношениях с красно-белыми в период проведения тендера - так, авторская программа Антона Анисимова о кризисе красно-белых, которая снималась на протяжении месяца и которая была посвящена медийке вокруг "Спартака", а также противостоянию Заремы Салиховой с Антоном Фетисовым и Дмитрием Поповым, в эфир не вышла - ее выход планировался к началу еврокубковой кампании. - Ряд представителей клубов, с которыми общался Александр Дюков, рассказали о том, что в случае повышения предложения со стороны Матча (пока это суммарно 17,6 миллиардов за 4 года), готовы рассматривать этот вариант вкупе с целым пакетом реформ - в частности, новым форматом лимита на легионеров и отказом от голландской реформы, которую в РПЛ в целом категорически не приемлят. @rbsportrb
Лена Мисько
Инсайдлар, Канал ведут журналисты газеты "БИЗНЕС Online" [20.09.21 20:28] Иванов снова удалил Слуцкого, но судейство в игре с «Зенитом» было отвратительным Леонид Слуцкий точно будет жаловаться на судей после поражения от «Зенита» (1:3) и будет прав. Конечно, футболисты «Рубина» сами виноваты в таком исходе, но большой негатив вызывает работа на этом матче судьи Сергея Иванова. Первый момент: игра рукой Вильмара Барриоса, после чего был забит третий мяч «Зенита». Вторая ситуация – очевидное нарушение на Ин Боме, которое вызвало настоящую ярость Слуцкого. Тренер в итоге был за это удалён. Для Иванова это удаление Слуцкого стало вторым – в 2020 году казанцы уступили «Локо» 0:2 и тогда тренер «Рубина» тоже не досмотрел игру на скамейке. После той встречи Слуцкий очень сильно возмущался судейством и сегодняшняя встреча вышла в исполнении арбитра отнюдь не лучше. Будущему новому главе российского судейского корпуса нужно сходу решать проблемы – так работать точно нельзя. @Insidelar
Максим Комаров
«Очевидное нарушение» на корейском имениннике было только для самого Ин Бома, Слуцкого, Закирова и Але, рефа. На самом деле его вообще не было. Вендел спокойно выбил из-под него мяч. Кореец и Леонид Викторович расстроились, конечно. Пусть жалуется тренер!
Лена Мисько
Соперником сборной России на чемпионате мира по мини-футболу стала команда Вьетнама Встреча 1/8 финала состоится 22 сентября.
Лена Мисько
На двузначное поражение настраиваться?
Лена Мисько
зачем?, к чему такая строгость? *** ❗️КДК РФС может наказать Заболотного на празднование с болельщиками гола в ворота «Спартака» Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может быть наказан за празднование забитого в ворота «Спартака» гола с болельщиками на трибуне, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц. Гол Заболотного принес ЦСКА победу в дерби. Забитый мяч нападающий отправился праздновать на трибуну с болельщиками. Это нарушение санитарного регламента. Заседание комитета состоится в четверг. @pressbox
Лена Мисько
Дзюба отказался от приглашения в сборную России на ближайшие матчи: «Я пока не набрал оптимальную форму» *** Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022. – Был ли у вас разговор с Карпиным после вашего попадания в расширенный список? – Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуации и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет. – Значит ли это, что вы временно приостановили карьеру в сборной? – Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол, – сказал игрок. Вчера Дзюба был включен Карпиным в расширенный состав сборной России на матчи со Словакией и Словенией.
Лена Мисько
умеет привлечь внимание... не отнять
кузнецов владимир
вот именно. если дело именно в форме мог бы по тихому не дожидаясь объявления состава решить вопрос с Карпиным. Думаю никто бы не удивился что его не вызвали. Зато сейчас хайп на неделю. но думаю что Карпин это просто так без ответа не оставит
Лена Мисько
да я уверена, просто обиженка - не так позвали - да еще и добавили: "список расширенный, в окончательный может и не войти" * Карпин больше не позовет... и правильно
кузнецов владимир
Комиссия по этике Федерации гандбола России приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях, организуемых ФГР, восьмерых участников мужской юношеской сборной России по гандболу до 19 лет по подозрению в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на матчи, в которых принимала участие сборная. Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы по гандболу, который прошёл в Хорватии в августе 2021 года. По его итогам сборная России заняла 15-е место среди 16 участников. Вот список подозреваемых игроков: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. «Факты, выявленные Комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из того затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Однако победить недуг можно только одним способом: вскрыть нарыв и как можно быстрее начать лечение, возможно, даже хирургическое», — сказал президент ФГР Сергей Шишкарёв. «Мы возмущены подобным поведением игроков. Они взяли на себя смелость торговать не только честью команды, не только именем клубов, которые их делегировали в сборную, но и фактически честью страны», — добавил генеральный директор ФГР Лев Воронин.
кузнецов владимир
интересно в футболе когда нибудь до такого доживем?
Лена Мисько
Володя, а что, были какие-то данные о том, что футболисты участвовали в подобном? была история в ФНЛ, но там так же закончилось - баном
кузнецов владимир
в России я не помню. в Италии два раза было. тогда в 1979г. первый раз пол-сборной дисквалифицировали, во второй раз - только Ювентус выгнали из Серии А, а игроков пожалели, устроили амнистию в связи с победой на ЧМ-2006. в Бельгии было в 1981, тогда тоже половину сборной во главе с Эриком Геретсом отстранили на 3 года, но только от участия в бельгийских соревнованиях. Почти все отстраненные тогда в Италию играть перебрались.
Лена Мисько
было ... https://www.championat.com/football/article-4303247-igrokov-tambova-podozrevayut-v-igre-na-stavkah-podrobnosti.html
кузнецов владимир
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. «Сегодня у нас состоялся разговор с Артёмом и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». Готовы ли вновь вызвать его в сборную? Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи»
кузнецов владимир
Валера похоже у Пескова стажировку проходил. вроде и высказался, а ничего и не сказал. только что-то мне подсказывает что "тренерский штаб" больше нужным не посчитает
Лена Мисько
дипломатом стал... постарел ) я тоже думаю, если Карпин останется ГТ сборной - дзюбы там больше не будет
Алевтина Трофимова
Карпин его переиграл в одну калитку
Лена Мисько
Карпин >>>>>>>>>> дзюба
Лена Мисько
[Он Эйр | Роман Нагучев] Вот увидите, следующим тренером Спартака будет Станислав Черчесов. И придёт со своей человеком на пост спортивного директора. Убеждён в том, что это необходимо самому Черчесову, чтобы легко работать. Ад-менеджмент в этом сезоне слишком даже для вечного спартаковского беспорядка. Это самый лучший и простой вариант из всех. В нем столько логики, что этим назначением руководством может исправить многие просчеты последних лет. К Черчесову можно относиться как угодно, его ответы на вопросы о сборной были так себе, но тренер он очень хороший и пришло время это снова проверить. Уверен, так и будет.
Лена Мисько
вот не хочется такого развития событий... но Федун может "психануть" и так поступить... вместо того, чтобы взять хорошего спортдира (желательно иностранца) ... который и привел бы нового ГТ
Максим Комаров
Если Федун не будет «психовать» (в этом он не замечен), то он именно Черчесова со штабом и пригласит. И выделит ему нормальный бюджет для освоения. В понятие освоения войдёт как комплектование дееспособного коллектива, так и личное обогащение Салатыча со товарищи. И всё у вас будет хорошо! Ещё молиться на него будете. А мечты о «нормальном спортдире» - утопия. До зимы доработает Руй, за пару туров до паузы его Салатыч и сменит. Все провалы во всех турнирах спишут на алчного португальца.
Алевтина Трофимова
в данный момент - нужен психолог . Другого объяснения я не найду, почему с 5-7 метров не попадают .
Алевтина Трофимова
А в чем разница, иностранец спордир или нет? Работать-то все равно в федунариуме со всеми вытекающими. Спортдир (по сути) + тренер были. Даже сезона вместе не продержались. С этим владельцем по-другому не будет. Если хотя бы на каком-то этапе хотим добиться результата, нужен тренер, который будет держать команду в кулаке.
Алевтина Трофимова
Кмк, Федун сейчас мыслит теми же категориями: с одной стороны неизвестные иностранцы, под которых надо выделять много денег, с другой хороший знакомый Че, знающий диспозицию сил в рпл, игроков и их возможности
Лена Мисько
а ещё переводчик, новый спорт директор, правый защитник и далее по списку)))
Лена Мисько
в федунариуме - отлично!!!
Лена Мисько
Да... Но такие тренеры, обычно, дают краткосрочный результат
Лена Мисько
Надутый индюк придёт со своей командой + агентов притащит своих да ну...
Лена Мисько
нам нужны любители хардкора и настоящего вызова ;))... нужен тот, кто готов выйти из зоны комфорта и проверить себя на прочность по-настоящему! Бьелса из таких))
Максим Комаров
Не поддерживаю решение Артёма Дзюбы. Думаю, что эгоизма там хватает. Но в поднявшейся вакханалии обращает на себя внимание один момент: «возмущающиеся» практически единодушны в том, что Дзюба в сборной «нафиг не нужен»! Так а чего тогда возмущаемся? Конфетку отобрали, хнык-хнык( Очень хотелось посмотреть, как Карпин будет мариновать Артёма на лавке, поржать) А Артёму не хочется этого, и он в своём праве. В Зените он с честью принял свою новую роль - футболиста ротации. Но там это объективно. А кто ему конкурент в сборной? Федя Губа или Агаларов? Или, может быть, Тоха Заболотный? По чести - никто! Ещё и Капитаном теперь может быть назначено любое ЧМО, типа, Ионова. Так что, Карпин сам попал впросак, со своими «свежими идеями» и показным пренебрежением к Артёму. Посмотрим, что будет к ноябрю. Про Агаларова все, скорее всего, к тому времени уже забудут. А Губа уже вчера был мертвее мёртвого. В Екатеринбурге. Феде тяжело играть «на 2 фронта».
Максим Комаров
И ещё… «если Карпин останется тренером сборной» … да ну на! Дурных нема.
Лена Мисько
Научный расклад по Юпитеру. Самый пока интересный критический разбор голландских реформ Sports.ru (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/evidencebased/2966556.html?sl=1) Альтернативный вариант реформы РПЛ от Высшей школы экономики: 30 туров + групповые турниры и плей-офф Мнение Лаборатории исследований спорта Вышки.
Лена Мисько
Западные СМИ о российском футболе, [21.09.21 20:33] Журналист La Nazione Джорджетти: "Причин, по которым Кокорин остался в "Фиорентине", две" Журналист La Nazione Анджело Джорджетти поделился мнением об Александре Кокорине. "Кокорин? У нас есть игрок, который всего за 15 минут попытался показать, на что он способен. Я считаю, что Влахович, безусловно - единственный незаменимый игрок, потому что на других позициях есть кому подменять футболистов стартового состава. Серб - единственный, у кого нет конкурентов. Причин, по которым Кокорин остался, две. Первая - из-за того, что трудно подписать игрока, который бы осознавал, что он будет исполнять роль дублера Душана. Кроме того, совсем непросто продать такого игрока, как россиянин, у которого хороший контракт", - сказал Джорджетти в интервью Radio Bruno Toscana.
Лена Мисько
Названы все страны-участницы чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который пройдёт в десяти городах России, включая Петербург. Об этом сообщили в его оргкомитете. https://78.ru/news/2021-09-21/nazvani_vse_straniuchastnici_chempionata_mira_po_voleibolu_fivb_2022
Лена Мисько
Первый спорт, [21.09.21 21:35] ⚡️ Дзюба в 2017 году — тогда у него, вероятно, был конфликт с Черчесовым и знаменитые «усы»: «Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов» * Дзюба в 2021 году — Карпин впервые вызвал форварда в сборную: «Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму. У сборной впереди важнейшие игры — ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным»
Лена Мисько
🔹 Так уже было четыре года назад перед Кубком конфедераций – отказался из-за травмы. «Сослался на какую-то болезнь», – позже говорил Черчесов. А позже Дзюба ездил в сборную даже с повреждением перед решающей игрой в Лиге наций. 🔹 Очевидно и то, что конфликт с Карпиным не исчерпан. Говорил об этом сам Карпин: «Личного конфликта между нет? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста». https://gol.ru/materials/14829 Разбираем отказ Дзюбы от сборной.
Алевтина Трофимова
дзюба произвёл акт самопроизвольного посылания себя на три буквы из сборной #дзбпнх .
Лена Мисько
Сплошняк, [21.09.21 17:55] ПРО ДЗЮБУ, КАРПИНА И СБОРНУЮ Давайте разбираться. Начнем с того, что репутация всегда нас опережает. Вот и Артем свою вряд ли обскочит. С его-то скоростью:) Сейчас уже никто не поверит Дзюбе, особенно после слов Карпина про все еще тлеющий конфликт или после этого видео (https://t.me/football_tales/184). Согласен с коллегой Зайнуллиным: твой день, твоя игра, ты снова на коне, ответь просто и позитивно. Пошути, умеешь же в юмор. Но Дзюбу триггернуло. А ведь логика в решении и объяснениях Дзюбы есть! Он действительно не в лучшей форме. Возрастной, габаритный спортсмен после большой нагрузки и эмоционального удара (Евро и провал на нем), после маленького отпуска - конечно, он сейчас медленно втягивается. Потерял место в основе клуба. Вот вы уверены, что Дзюба вышел бы в основе такого мощного для него матча в Казани, если бы не травма Азмуна? А тут сборы национальной команды, в которую, во-первых, Дзюба и не попадал (только в расширенный список). Там была бы совсем не та работа, что помогла бы форварду выйти на пик. Другое дело клуб: там знакомые тренеры, реабилитологи, менее стрессовая обстановка и возможность плавно набрать силу перед играми ЛЧ. Кстати, помните, когда Дзюба набрал первые очки в сезоне? После предыдущей паузы на матчи сборных, в игре с «Ахматом». И давайте о главном. В прессингующем, выматывающем футболе сборной Карпина (помните, как все сдохли?), с продольными передачами, с требуемой скоростью и схемой 4-3-3 Дзюба - только инструмент со второй полки. Выйти на замену при неудачном счете, эпизодически выручить команду бомбардирским и ассистентским мастерством, ну или максимум выйти в основе на соперника, который зароется в своей штрафной. В стилевом плане даже топовый Дзюба - лишь запасной вариант для новой команды. Он уже не будет игроком, вокруг которого суетится команда. Дзюба может быть сколько угодно обидчивым, капризным, импульсивным, но он не глуп - и сам всё понимает. Ну, или Карпин ему рассказал. Болтали же 2 часа. В любом случае, сейчас уже никто Дзюбе не поверит. Репутация его опережает - и после такой ситуации она не стала белее. Хотя решение, повторюсь, не лишено логики. *** Дзюба: «Вдохновился ли новостью от Карпина? Вы уже начали не очень»
Лена Мисько
журналисту нужно было ответить дзюбе: «как и ты сезон»
Лена Мисько
не.. я-то довольна, что дзюба струсил ... приятнее болеть за сборную будет!
Лена Мисько
Колосков: отказ Дзюбы от сборной – это провокация и зазнайство Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в состав национальной команды на октябрьские сборы для подготовки к матчам отборочного турнира к чемпионату мира-2022 со Словакией и Словенией. «Честно говоря, восхитительно он себя в матче с «Рубином» не показал. И вообще это слово не подходит ни для Дзюбы, ни для других российских футболистов. Конфликтом с главным тренером сборной здесь и не пахнет. Карпин говорил, что разговор состоялся, общий язык и взаимопонимание они нашли, а Артем готов выступать за команду. Но я до сих пор в шоке. Как это бывший капитан сборной вдруг отказывается выступать за национальную команду? Он высказал позицию по отношению к команде, коллегам. Я это расцениваю, как зазнайство. Дескать, «Я такой великий, два гола казанцам забил, попробуйте без меня обойтись, попросите, а я, может, соглашусь». Это провокация! Не надо корону на футболистов одевать, нечего будет снимать, а то она у нас быстро одевается». (https://metaratings.ru/news/koloskov-nazval-provokatsiey-otkaz-dzyuby-ot-vystupleniya-za-sbornuyu-rossii--1063097/) Согласны?
Лена Мисько
[Спортивный объектив] Отказ Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи вызвал многочисленные реакции в спортивных телеграм-каналах. Собрали некоторые из комментариев по поводу решения нападающего «Зенита». *** @AletheiaFootball Вот это финт ушами Дзюбы. Зачем вызываться на вторые роли, быть одним из и помогать сборной, когда лучше дождаться фиаско Карпина, окончания его контракта со сборной и дождаться вызова новым главным тренером. Дзюба - слабак и точно не герой нации. Его слова о неготовности, конечно, вранье. Причина исключительно в амбициях. *** @edim_sport Вот это мощный ответ от Дзюбы. Ведь если на Евро и в стыки не выйдут, то Дзюба будет играть уже царем и с новым тренером. А в форме Дзюба отличной. *** @gazetastogosveta Дзюба сказал, что еще не набрал оптимальную форму и в этой ситуации не хотел бы занимать чье-то место в команде. Раз такая формулировка, дело в чем-то другом. На сайте ФК "Зенит" висит и интервью Артема, в котором он рассказывает, что находится в хорошем тонусе и мечтает забить как можно больше голов. Ну и? *** @rashen_football Дзюба не едет в сборную. Решение с одной стороны для меня понятное, с другой стороны обидно. Нынешний Дзюба сборной точно бы помог. Кстати, знаю точно, что играть он там хочет и уверен будет! Только чуть позже. Когда? Думаю сами догадаетесь. *** @bannedvoice Ба-бах! Думаю, Дзюба не хочет иметь ответственность за возможные потери против Словакии и Словении. Дело в этом. Какую он форму-то не набрал?! *** @sportrumours Все эти рассказы, что Дзюба отказался принять приглашение, потому что не хочет быть громоотводом на случай неудачи - от лукавого. Тут пишут, что заслужил вызов - и отказался. Поэтому типа в статусе короля. Смешно… История совсем не об этом. Комплексы, питерские комплексы… *** @firstallsport Я в этом вижу нежелание Артема быть резервистом в команде, где он совсем недавно был лидером и капитаном. Сюда же укладываются и слова о том, что это не завершение карьеры в сборной, а решение по конкретной ситуации. Ждет отставки Карпина в декабре? **** @xsport24 Поступки Артема раз за разом подтверждают всю ничтожность его дзюбиной сущности. Жалкого, капризного и мелочного ребенка, перманентно ставящего свои личные интересы выше интересов команды. Знаю, насколько тяжело было Карпину пойти на контакт после случившегося в свое время. Своим поступком Дзюба по факту вновь плюнул ему в лицо.
Максим Комаров
Дзюба «струсил»))) а чуть раньше Фернандес, который на 3 или 4 года моложе. А где этот праведный гнев?! А до того Конифеев, и тоже помоложе. А Юра Валентинович Жирков Слуцкого перед Евро-2016 послал подальше. А Гарик Денисов к Хиддинку не поехал. И че? Говоря словами Главного тренера сборной России.
Максим Комаров
И заныли, и завыли, а некоторые закудахтали. А радовались бы! Теперь нет никаких преград для прогресса великого Александра Соболева. Он и на чемпионат мира выведет, и там всех порвёт. Конечно, преград и раньше то особо не было. Да и яйца Сашке не должны были мешать, в этом не замечен он. Странно!
Алевтина Трофимова
Отлично написано: Вот это финт ушами Дзюбы. Кумир детей и домохозяек жирно сел в очередной раз в лужу. И этот человек говорил мотивационные речи и был капитаном?))) Теперь вы понимаете, что это за говно как человек? Во-1, Дзюбу могли не включить в итоговый список, а это удар по самолюбию. Во-2, зачем вызываться на вторые роли, быть одним из и помогать сборной, когда лучше дождаться фиаско Карпина, окончания его контракта со сборной и дождаться вызова новым главным тренером. Дзюба - слабак и точно не герой нации. Его слова о неготовности, конечно, вранье. Причина исключительно в амбициях. #сборнаяроссии

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