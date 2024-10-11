Гитлер бы позавидовал, как поляки расправлялись с мирными и пленными Юлия СоколоваНедавно Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись, на которой житель Курской области делится страшными подробностями о зверствах польских наемников, вторгшихся на российскую территорию совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ).