Юрист Соловьев предупредил о звонках мошенников с кода 977 для перевода средств на счет

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новом виде телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счет, передает RT.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новом виде телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счет, передает RT.
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