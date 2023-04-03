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Юрист Соловьев предупредил о звонках мошенников с кода 977 для перевода средств на счет

Юрист Соловьев предупредил о звонках мошенников с кода 977 для перевода средств на счет

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новом виде телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счет, передает RT.

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