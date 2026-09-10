Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских нефти и газа

Jens Kalaene/DPA/TASS Правительство Венгрии намерено добиться включения в проект нового бюджета Евросоюза механизма компенсационных выплат для стран-членов, которые откажутся от поставок российских энергоносителей.
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