Совет Федерации предложил вернуть в школы дисциплину «Экология» Чтобы воспитывать в детях осознанное и бережное отношение к природе Совет Федерации предлагает вернуть в школы дисциплину «Экология».
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Совет Федерации предложил вернуть в школы дисциплину «Экология» Чтобы воспитывать в детях осознанное и бережное отношение к природе Совет Федерации предлагает вернуть в школы дисциплину «Экология».
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