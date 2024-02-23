Аналитик MacronautBTC: «После халвинга курс биткоина превысит $270 000»

Анонимный криптоаналитик, известный под псевдонимом MacronautBTC, высказал свое предположение о том, что после предстоящего халвинга стоимость биткоина может достигнуть и даже превысить отметку в $270 000 из-за дисбаланса между спросом и предложением.
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