Полковник Шувалов против мигрантов в ВС РФ

Одиссей

я вот стесняюсь спросить: бывший гражданин Таджикистана стал гражданином России - он имеет такую почетную обязанность ,как служба в Армии? Или ему вместе с паспортом выдают белый билет? Полагаю, вопрос риторический и таджик/киргиз/узбек ОБЯЗАН служить в Российской Армии. И там, куда его пошлют. А тогда при чем все эти сопли??