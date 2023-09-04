Полковник Пётр Ильич Шувалов в своем телеграм-канале пишет о том, что в войсках не нужны мобилизованные мигранты из Средней Азии.
Полковник Шувалов против мигрантов в ВС РФ
Комментарии
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Поль Меерсон
Лопату можно. В морду.
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8 час.
Одиссей
я вот стесняюсь спросить: бывший гражданин Таджикистана стал гражданином России - он имеет такую почетную обязанность ,как служба в Армии? Или ему вместе с паспортом выдают белый билет? Полагаю, вопрос риторический и таджик/киргиз/узбек ОБЯЗАН служить в Российской Армии. И там, куда его пошлют. А тогда при чем все эти сопли??
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7 час.
ВМ
Василий Михайленко
Шувалов по ходу в Советской Армии не служил, там с чюрбанами был разговор короткий, на непонимание по русски-сапожищем по еблищу и мгновенно чюрбан шëлковый и говорит чисто на русском!
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1 час.
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