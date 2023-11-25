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Мировое обозрение

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Канал «Бен-Гурион» – в фарватере американских прожектов на Ближнем Востоке

Канал «Бен-Гурион» – в фарватере американских прожектов на Ближнем Востоке

Продолжающаяся (несмотря на шаткое перемирие, по окончании которого израильтяне обещают возобновить боевые действия) военная операция ЦАХАЛ в Газе с методичным разрушением гражданской инфраструктуры анклава под спудом военной цензуры нисколько не мешает Израилю продвигать давний проект судоходного канала вблизи этого сектора в качестве альтернативы Суэцкому каналу.

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