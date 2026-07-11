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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим лидером в мире

Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим лидером в мире

Актер высказался о Трампе и Зеленском и раскритиковал стереотипы о России в США и Европе Американский актер Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche назвал президента России Владимира Путина величайшим лидером в мире.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
(уверен, бензин по 150 рублей за литр и картошка по 200 рублей за килограмм – у нас очень перспективное будущее): Роман Скоморохов
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