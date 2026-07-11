Актер высказался о Трампе и Зеленском и раскритиковал стереотипы о России в США и Европе Американский актер Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche назвал президента России Владимира Путина величайшим лидером в мире.
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