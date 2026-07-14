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Де ла Фуэнте: «Главный матч Ямаля на ЧМ-2026 еще впереди»

Де ла Фуэнте: «Главный матч Ямаля на ЧМ-2026 еще впереди»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте в преддверии полуфинального матча с Францией на ЧМ-2026 высказался о текущей форме главной звезды своей команды — 19-летнем вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

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