Windows позволит копировать текст с фотографий на телефоне Android Максим МорозовС последним обновлением приложения Microsoft Phone Link пользователи Android получили расширенные возможности для синхронизации своих устройств с Windows.
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