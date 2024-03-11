Объект инфраструктуры получил повреждения в Харькове

В украинском Харькове объект инфраструктуры получил различные повреждения. Соответствующую информацию в понедельник, 11 марта, опубликовал глава региональной администрации Олег Синегубов у себя в Telegram-канале.
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