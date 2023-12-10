Боксерский турнир «Ночь чемпионов» состоялся в ОАЭ

Боксерский турнир «Ночь чемпионов» состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Корреспондент «Известий» Олег Барышев побывал на мероприятии и в воскресенье, 10 декабря, рассказывает о его результатах.
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