Христиане США всё чаще переходят в православие

Приходы Православной Церкви в США показывают устойчивый рост. «Многие хардкорные американские протестанты и католики переходят в Православие, убегая от либеральных реформ западных церквей», — пишет патриотический писатель Роман Антоновский.
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