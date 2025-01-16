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Христиане США всё чаще переходят в православие

Христиане США всё чаще переходят в православие

Приходы Православной Церкви в США показывают устойчивый рост. «Многие хардкорные американские протестанты и католики переходят в Православие, убегая от либеральных реформ западных церквей», — пишет патриотический писатель Роман Антоновский.

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