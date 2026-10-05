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Сводка на 5 октября! Одесса горит, гарь накрыла город, киевские мосты - приготовиться

Сводка на 5 октября! Одесса горит, гарь накрыла город, киевские мосты - приготовиться

Российские войска в ночь на 5 октября продолжили поражать объекты энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также суда, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для перевозки военных грузов.

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