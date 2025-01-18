Путин поручил обеспечить налоговый вычет по НДФЛ для страховых взносов

Владимир Путин дал поручение правительству и Центральному банку России разработать законодательные изменения, которые позволят предоставить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для взносов, связанных со страхованием жизни.
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