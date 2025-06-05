"Эдмонтон" переиграл "Флориду" в первом матче финала Кубка Стэнли

"Эдмонтон Ойлерз" переиграл "Флориду Пантерз" в первом матче финала Кубка Стэнли сезона-2024/25. Встреча прошла в Эдмонтоне на арене "Роджерс Плейс" в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 4:3.
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