"Эдмонтон" переиграл "Флориду" в первом матче финала Кубка Стэнли

"Эдмонтон Ойлерз" переиграл "Флориду Пантерз" в первом матче финала Кубка Стэнли сезона-2024/25. Встреча прошла в Эдмонтоне на арене "Роджерс Плейс" в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 4:3.