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Царьград

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Автоэксперт Мосеев назвал три компании, снизившие цены на машины в России

Автоэксперт Мосеев назвал три компании, снизившие цены на машины в России

Олег Мосеев и CARgument проанализировали изменения в прайс-листах дистрибуторов за неделю.Автомобильный эксперт Олег Мосеев совместно с CARgument продолжает следить за изменениями в прайс-листах дистрибуторов.

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