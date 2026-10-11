Кто такие седые странники Австралии

В Австралии средняя продолжительность жизни составляет 85 лет. Для сравнения: у нас только недавно она перешагнула отметку в 70 лет, до этого была в районе 65.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кем была «Зинка В...
- Кем была «Зинка В...
- Кем была «Зинка В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым