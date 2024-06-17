Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стоянов Раф
    Лучше бы было этой фрау Ляйен стоять у того места , которое характеризует ее как профессионала...Лидеры стран ЕС н...
  • Вовладар Даров
    Не заглатывает, а освобождает от фашисткой твари!Политолог Бондаре...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Тупорылый казахский ушлепок...Казахский учёный:...

Песков: зарубежные поездки Путина будут вскоре проанонсированы

Песков: зарубежные поездки Путина будут вскоре проанонсированы

Зарубежные поездки президента Российской Федерации Владимира Путина будут вскоре проанонсированы. Соответствующее заявление в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Учебный центр ФПС
а зачем? нам какая разница когда и куда поедет ВВП
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх