В Твери пройдёт гастрономический фестиваль с традиционными блюдами и активностями

Фестиваль еды и развлечений «Верхневолжье» пройдёт 22 августа в парке «Тьмака». 22 августа ландшафтный парк «Тьмака» (в пойме реки, напротив ТЦ «Олимп») станет площадкой для фестиваля еды и развлечений «Верхневолжье».
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