Полковник Коллинз: ВСУ несут потери потому, что пытаются сочетать тактику СССР со стандартами НАТО

Британский офицер, ветеран Ирака Тим Коллинз, написал статью для издания Telegraph и указал на то, что Киев пытается совместить несочетаемое, советскую тактику и стратегию, с западной техникой и вооружением, которое просто не работает на Украине.
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