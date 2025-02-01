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Александр Мостовой: «Не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Эмери выиграет ЛЧ. При новом формате возможно все»

«Я совсем не удивлюсь, если «Астон Вилла» с Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов! С кем они пересекаются по сетке турнира? «Аталанта», «Боруссия», «Брюгге» и «Спортинг»! И что, бирмингемцам не по силам обыграть эти команды? Конечно, по силам! Получается, что уже один неочевидный клуб может проскочить в условный полуфинал.

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