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Газета.ру

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Сенатор Лазуткина призвала запретить в РФ телевизионное шоу "Беременна в 16"

Сенатор Лазуткина призвала запретить в РФ телевизионное шоу "Беременна в 16"

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в стране телевизионное шоу "Беременна в 16", которое в прошлом году переименовали в "Мама в 16".

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