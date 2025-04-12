Сенатор Лазуткина призвала запретить в РФ телевизионное шоу "Беременна в 16"

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в стране телевизионное шоу "Беременна в 16", которое в прошлом году переименовали в "Мама в 16".
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