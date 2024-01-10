Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина идет в Москве по 50 адресам. Известная телеведущая Тина Канделаки присоединилась к своим коллегам, ранее высказавшимся в поддержку Владимира Путина и его решения снова стать кандидатом в президенты.