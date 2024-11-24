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Военный аналитик Коротченко назвал пуск ракеты «Орешник» идеальным

Военный аналитик Коротченко назвал пуск ракеты «Орешник» идеальным

Россия, заблаговременно уведомив Штаты о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по цели на территории Украины, не рисковала сорвать выполнение боевой задачи, так как «Орешник» не может быть сбит средствами ПВО, а точные координаты цели не были переданы американцам, рассказал РИА Новости Игорь Коротченко, ведущий военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона».

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