Военный аналитик Коротченко назвал пуск ракеты «Орешник» идеальным

Россия, заблаговременно уведомив Штаты о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по цели на территории Украины, не рисковала сорвать выполнение боевой задачи, так как «Орешник» не может быть сбит средствами ПВО, а точные координаты цели не были переданы американцам, рассказал РИА Новости Игорь Коротченко, ведущий военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона».