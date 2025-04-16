Михаил И правда, надо 9 мая добить недобитых в Киеве, раз они не понимают, что Россия фактически освободила Европу от немецкого фашизма 9 мая 1945 года!!! Наше знамя было над рейхстагом в Берлине!!! Гениколог и Бербок, Фриц Мерц, зарубите себе на носу, ЭТО!!!

Э Элла Надо сделать так, как предложил один депутат на передаче 60 минут: отправить ракету с навозом, и всё это на головы тех, кто приедет в Киев на 9 мая.