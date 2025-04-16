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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Европейские политики боятся ехать в Киев на «парад недобитков»

Европейские политики боятся ехать в Киев на «парад недобитков»

Политнавигатор Зеленский официально пригласил лидеров европейских стран в Киев на 9 мая, чтобы противостоять «параду Владимира Путина» в Москве.

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Комментарии
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Михаил
И правда, надо 9 мая добить недобитых в Киеве, раз они не понимают, что Россия фактически освободила Европу от немецкого фашизма 9 мая 1945 года!!! Наше знамя было над рейхстагом в Берлине!!! Гениколог и Бербок, Фриц Мерц, зарубите себе на носу, ЭТО!!!
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4 час.
Э
Элла
Надо сделать так, как предложил один депутат на передаче 60 минут: отправить ракету с навозом, и всё это на головы тех, кто приедет в Киев на 9 мая.
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1 час.
ЕС
Елена Смирнова
Приглашает их всех в Киев отпраздновать день капитуляции.
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1 час.
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