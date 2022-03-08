Нижегородская правда

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Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Международным женским днем.

Дорогие наши, любимые женщины!  От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! В этот праздник мы чествуем самых близких и любимых — мам, жен, дочерей, сестер, говорим им слова любви и признательности за поддержку, заботу и внимание.

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