Николай Азаров: Зеленский не борется с коррупцией, он ею управляет

Коррупционный скандал в офисе президента Украины не приведёт к отставке Зеленского? Кто такая «дама Ирина» и почему плёнки НАБУ обсуждают контроль над коррупцией? Зачем американцам систематизировать обвинения против окружения Зеленского перед выборами? И почему Министерство обороны Украины стало местом, где подписывают контракты на бракованные бронежилеты после звонка «Вове»? Премьер-министр Украи… Читать далее: https://govorit.