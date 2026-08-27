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Говорит Европа ⚡

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Николай Азаров: Зеленский не борется с коррупцией, он ею управляет

Николай Азаров: Зеленский не борется с коррупцией, он ею управляет

Коррупционный скандал в офисе президента Украины не приведёт к отставке Зеленского? Кто такая «дама Ирина» и почему плёнки НАБУ обсуждают контроль над коррупцией? Зачем американцам систематизировать обвинения против окружения Зеленского перед выборами? И почему Министерство обороны Украины стало местом, где подписывают контракты на бракованные бронежилеты после звонка «Вове»? Премьер-министр Украи… Читать далее: https://govorit.

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