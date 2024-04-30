Хантер Байден потребовал от Fox удалить компрометирующие его публикации

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Адвокаты Хантера Байдена направили телеканалу Fox News требование удалить с сайта компрометирующие снимки сына американского лидера и исправить материал о коррупции семьи Байденов, сообщает Washington Post.
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