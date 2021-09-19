Турчак заявил о чистой и честной победе «Единой России» на выборах

ПОЛИТРОССИЯПолитикаТурчак заявил о чистой и честной победе «Единой России» на выборахСекретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил всех избирателей, кто голосовал за представителей партии.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьА я-то думал процентов 68-70 наберут, обломились.:))) Более того, в субботу ходил на избирательный участок и полчасика погрел уши возле двух женщин, проводивших соцопросы. Результат был несколько отличный от официальных репортов ЦИК за полчаса только один заявил о поддержке ЕдРа, местный алкаш, мотивировал, что он за них, потому что они за Путина, что Путин поднял Россию.:)) Две молодые девочки голосовали за ЛДПР, но этим, видимо, нравится адреналин. Очень многие голосовали за коммунистов!Комментировать
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