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Турчак заявил о чистой и честной победе «Единой России» на выборах

Турчак заявил о чистой и честной победе «Единой России» на выборах

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил всех избирателей, кто голосовал за представителей партии.

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Ваша Светлость
А я-то думал процентов 68-70 наберут, обломились.:))) Более того, в субботу ходил на избирательный участок и полчасика погрел уши возле двух женщин, проводивших соцопросы. Результат был несколько отличный от официальных репортов ЦИК за полчаса только один заявил о поддержке ЕдРа, местный алкаш, мотивировал, что он за них, потому что они за Путина, что Путин поднял Россию.:)) Две молодые девочки голосовали за ЛДПР, но этим, видимо, нравится адреналин. Очень многие голосовали за коммунистов!

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