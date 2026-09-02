Роскачество снизило долю фальсификата мёда до 19% в 2026 году

С 1 декабря 2026 года вступит в силу обновлённый ГОСТ на мёд. Роскачество сообщает о снижении доли фальсифицированного мёда с 75% в 2024 году до 19% в 2026 году.
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