Научил арабский повар. Сладкий пирог к чаю: лучший десерт к чаю из всех, что я пробовала

Арабская кухня славится своей выпечкой, которая отличается разнообразием и богатым вкусом. Вот некоторые из популярных видов арабской выпечки: Манакиш — лепешка, приготовленная из дрожжевого теста с добавлением оливкового масла и засыпанная смесью из сыра, оливок, заатара (смесь трав) и иногда других ингредиентов.