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Аргументы недели

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Вооружённые силы США впервые применили новую стратегию «танкер за танкер»

Вооружённые силы США впервые применили новую стратегию «танкер за танкер»

Вооружённые силы США впервые применили новую стратегию «танкер за танкер», нанеся удары по двум иранским государственным танкерам в ответ на атаки Тегерана на торговые суда в Ормузском проливе.

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