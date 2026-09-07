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The Eurasia Daily news agency

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The European Commission has approved Ukraine's application for the purchase of Patriot missiles

The European Commission has approved Ukraine's application for the purchase of Patriot missiles

The European Commission has approved Ukraine's application for the purchase of missiles for Patriot air defense systems for funds from a loan of € 90 million, a representative of the EC told the Ukrainian edition "Public".

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