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«Барса» и Рафинья согласовали условия 5-летнего контракта. Вингер «Лидса» будет отклонять предложения других клубов

«Барселона» и Рафинья договорились об условиях контракта игрока при переходе из «Лидса». Стороны согласовали зарплату и срок соглашения – 5 лет, сообщает Diario Sport.

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