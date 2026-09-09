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Кабриолет Chevrolet Corvette из фильма «Остин Пауэрс» выставили на аукцион за $ 800 тысяч

Кабриолет Chevrolet Corvette из фильма «Остин Пауэрс» выставили на аукцион за $ 800 тысяч

Кабриолет Chevrolet Corvette 1965 года, снимавшийся в культовой комедии «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», будет продан на аукционе Carlisle Auctions 1−2 октября.

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