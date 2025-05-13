ФСБ обнаружила крупный тайник украинских диверсантов в Курахово

Схрон с иностранным оружием, которые планировали использовать украинские диверсанты в период празднования майских праздников, обнаружили в Курахово в результате совместных оперативно-боевых действий Управления ФСБ России по ДНР и подразделений группировки "Восток" ВС РФ.