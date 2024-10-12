Российские дроны разбили пункт временной дислокации ВСУ в Желанном Втором

Российские дрон уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в Желанном Втором. Подробности озвучил в беседе с РИА Новости оператор беспилотного летательного аппарата группировки «Юг» с позывным «Печорин».
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