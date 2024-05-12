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Боксер Ломаченко завоевал титул чемпиона мира IBF

Боксер Ломаченко завоевал титул чемпиона мира IBF

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко завоевал пояса Международной боксерской федерации (IBF) и не входящей в число престижных версий Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 61,23 кг.

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