Боксер Ломаченко завоевал титул чемпиона мира IBF

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко завоевал пояса Международной боксерской федерации (IBF) и не входящей в число престижных версий Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 61,23 кг.
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