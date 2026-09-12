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Сценарист Александр Цыпкин рассказал мистическую историю о его связи с Барнаулом

Сценарист Александр Цыпкин рассказал мистическую историю о его связи с Барнаулом

Известный сценарист и публицист Александр Цыпкин 11 сентября на открытии 105-го сезона в Алтайском краевом театре драмы рассказал со сцены о мистически-трагической истории, которая связывает его семью с Барнаулом.

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