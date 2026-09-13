Ямин Ламин забил в четвёртом матче подряд за «Барселону»

Ранее Ямин забивал «Фейеноорду» в Лиге чемпионов (5:1), а также оформил дубли в матчах чемпионата против «Валенсии» (5:0) и «Райо Вальекано» (5:2).
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