Белоусов одним звонком в Пентагон предотвратил покушение на Путина

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что украинские спецслужбы планировали покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова во время парада на День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.