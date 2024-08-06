Белоусов одним звонком в Пентагон предотвратил покушение на Путина

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что украинские спецслужбы планировали покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова во время парада на День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
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