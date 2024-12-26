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В Москве силовики накрыли сеть квартир, где ютились нелегальные мигранты и жрицы любви

В Москве силовики накрыли сеть квартир, где ютились нелегальные мигранты и жрицы любви

Царьград Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress Хозяин сети апартаментов заявил, что знать не знал о происходящем в его квартирах, и попытался спихнуть вину на своих "менеджеров".

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лозовенко
Ой, ничего не знал бедняга.Прикинулся шлангом.
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14 час.
АЖ
Александр Жигилий
Да знали все- и силовики, и владелец квартир- неужели непонятно, что это все единая система торгашества в России сейчас- &amp;quot;все продаётся и покупается&amp;quot;, Родины нет, есть счета в банках! Родина только у тех, кто на СВО и то не для всех и тем, кто от имени народа помогает СВО!
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13 час.
Eduard
Вы ему верите?Я нет!
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12 час.

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