В Москве силовики накрыли сеть квартир, где ютились нелегальные мигранты и жрицы любви

АЖ

Александр Жигилий

Да знали все- и силовики, и владелец квартир- неужели непонятно, что это все единая система торгашества в России сейчас- &quot;все продаётся и покупается&quot;, Родины нет, есть счета в банках! Родина только у тех, кто на СВО и то не для всех и тем, кто от имени народа помогает СВО!